Министерство национальной экономики утвердило новые правила возмещения имущественных потерь субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, передает BAQ.KZ.

Приказ, подписанный 26 сентября 2025 года, вступит в силу с 11 октября и имеет бессрочный характер.

Согласно документу, учет пострадавших предпринимателей и определение размера выплат будут осуществлять региональные комиссии при акиматах. Они займутся формированием списков МСБ, рассмотрением заявок и контролем за сбором документов. В отдельных случаях возможна дополнительная экспертиза.

Компенсации распространяются на утраченные здания, транспорт, оборудование, товарно-материальные ценности, а также расходы на восстановительные работы. Исключение составляют случаи, когда имущество было застраховано.

Для ТМЦ с ущербом до 10 млн тенге компенсация будет рассчитываться на основе данных органов госдоходов о среднемесячном обороте предпринимателя. При несогласии сумма может определяться через судебно-бухгалтерскую или товароведческую экспертизу. Если убытки превышают 10 млн тенге, а также по недвижимости и оборудованию, расчет будет производиться по отчетам независимой оценки и проектно-сметной документации.

Предприниматели смогут подавать заявления в течение 180 календарных дней с момента ЧС. После рассмотрения акиматы обязаны в течение пяти рабочих дней сформировать реестр пострадавших субъектов МСБ с указанием владельцев имущества, суммы компенсаций и источников финансирования.