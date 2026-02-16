Министерство финансов РК официально утвердило Правила списания сумм пеней и штрафов для субъектов микро- и малого предпринимательства. Соответствующий приказ подписан 13 февраля 2026 года. Ранее в декабре прошлого года о предстоящем списании уже сообщалось, однако теперь государство закрепило именно механизм — как, кем и в какие сроки это будет сделано, передает BAQ.kz.

Правила определяют порядок и процедуру списания

Документ устанавливает не сам факт списания, а конкретную процедуру. В частности, прописано, что списанию подлежат пени и штрафы, которые числились на лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2026 года, а также начисленные на этот долг до момента его погашения.

Основным условием остается полная уплата суммы недоимки по налогам в период с 1 января по 31 марта 2026 года. Только после этого налоговые органы смогут приступить к списанию санкций.

Создаются специальные комиссии при налоговых органах

Согласно утвержденным Правилам, при каждом органе государственных доходов будут созданы специальные комиссии. В их состав войдут сотрудники, отвечающие за учет налогов, задолженность, регистрацию налогоплательщиков, налоговый аудит, НДС-администрирование и юридическое сопровождение.

Именно эти комиссии проведут инвентаризацию лицевых счетов предпринимателей и определят, кто соответствует условиям списания. Проверка будет проводиться до 31 марта 2026 года.

По итогам инвентаризации комиссия будет выносить официальное решение о списании пеней и штрафов. После этого данные суммы будут отражены в лицевом счете налогоплательщика как уменьшение задолженности.

Также должностные лица налоговых органов должны будут отдельно прекратить исполнение постановлений о наложении административных штрафов, если они подпадают под списание.

В некоторых случаях потребуется заявление предпринимателя

Правила предусматривают ситуации, когда предпринимателю необходимо подать заявление самостоятельно. Это касается случаев, когда налоговые обязательства ранее были реструктурированы, например, в рамках процедур реабилитации или банкротства, и предприниматель погасил их досрочно.

В таком случае налоговый орган обязан рассмотреть заявление и принять решение о списании в течение нескольких рабочих дней.

Также правила закрепляют четкие сроки всей процедуры. Инвентаризация должна быть завершена до 31 марта 2026 года. После этого налоговые органы должны оформить списание и представить итоговый отчет в Комитет государственных доходов не позднее 10 апреля 2026 года.