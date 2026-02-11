В Казахстане утвердили размер фитр-садака на 2026 год
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) объявило официальную сумму фитр-садака на текущий год. Решение было принято на заседании президиума ведомства, передает BAQ.KZ.
Размер фитр-садака в 2026 году составит 735 тенге, исходя из средней цены двух килограммов муки по стране.
В прошлом году она составляла 655 тенге.
Рамадан в этом году продлится 29 дней: начало поста приходится на 19 февраля, завершение — 19 марта, а 20 марта будет отмечаться праздник Ораза-айт.
Особое внимание уделяется ночи предопределения Кадыр түн, которая в 2026 году приходится на ночь с 16 на 17 марта.
Для удобства верующих расписание поста в крупных городах Казахстана опубликовано на сайте ДУМК.
