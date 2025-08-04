В Казахстане принят новый регламент возврата средств Национального фонда, если они были использованы не по целевому назначению или остались неосвоенными по итогам отчетного года, передает BAQ.KZ.

Как сообщили аудиторы, ранее проведенный анализ эффективности целевых трансфертов, выделенных из Нацфонда в 2019–2021 годах, выявил необходимость уточнения механизмов возврата неправомерно использованных средств.

В результате Правительству было рекомендовано:

закрепить нормы о возврате денег, потраченных не по разрешенным направлениям;

внести изменения в нормативные акты, чтобы определить чёткие сроки и процедуру возврата неиспользованных сумм;

проработать механизм возврата средств, выданных в виде бюджетных кредитов и облигационных займов, чтобы исключить их повторное использование.

В рамках реализации этих предложений внесены поправки в Бюджетный кодекс, а также утверждено новое постановление, регулирующее правила обращения с деньгами Нацфонда. Кроме того, Министерством финансов изданы приказы, касающиеся исполнения бюджета, казначейского обслуживания, классификации поступлений и их распределения между бюджетами разных уровней, включая счета Нацфонда и фонды стран ЕАЭС.

Контроль за эффективным использованием средств усилен по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. С начала 2025 года возобновила работу Комиссия по мониторингу расходования средств Национального фонда при Высшей аудиторской палате. Её формат и состав были обновлены с учетом новых задач, поставленных Главой государства.

Новый регламент, как отмечают в Минфине, призван повысить прозрачность и ответственность при управлении ресурсами Нацфонда, что особенно важно в условиях ограниченных бюджетных возможностей и стратегических вызовов.