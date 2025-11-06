Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан", передает BAQ.KZ. Документ систематизирует идеологические основы внутреннего курса страны и впервые закрепляет официальный перечень национальных символов. В него вошли девиз "Алға, Қазақстан!", национальные цвета — небесно-бирюзовый и золотистый, символ единства — шаңырак, музыкальный символ — домбыра, национальный символ-книга — "Слова назидания" Абая, а также национальные хэштеги #Qazaqstan и #Kazakhstan. Эти элементы, по замыслу авторов документа, должны укрепить общенациональную идентичность и формировать современный символический образ страны.

В указе также названы ключевые принципы внутренней политики: "Закон и порядок", "Слышащее государство", "Разные мнения — единая нация", "Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчётное Правительство", "Адал азамат" и "Таза Қазақстан". Они формируют идеологическую основу концепции "Справедливого Казахстана" — государства равных возможностей, ответственных граждан и верховенства закона.

Кроме того, утверждены общенациональные ценности, среди которых — независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Эти принципы должны стать универсальными ориентирами для всех граждан вне зависимости от их политических взглядов и социального положения.

Согласно документу, реализация внутренней политики возлагается на Администрацию президента, правительство и акиматы всех уровней. Ключевая цель — укрепление государственности, общественного единства и устойчивого развития страны в условиях новых вызовов. Указ вступает в силу со дня подписания.