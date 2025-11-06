В Казахстане утверждён перечень национальных символов: девиз, цвета и хэштег страны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан", передает BAQ.KZ. Документ систематизирует идеологические основы внутреннего курса страны и впервые закрепляет официальный перечень национальных символов. В него вошли девиз "Алға, Қазақстан!", национальные цвета — небесно-бирюзовый и золотистый, символ единства — шаңырак, музыкальный символ — домбыра, национальный символ-книга — "Слова назидания" Абая, а также национальные хэштеги #Qazaqstan и #Kazakhstan. Эти элементы, по замыслу авторов документа, должны укрепить общенациональную идентичность и формировать современный символический образ страны.
В указе также названы ключевые принципы внутренней политики: "Закон и порядок", "Слышащее государство", "Разные мнения — единая нация", "Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчётное Правительство", "Адал азамат" и "Таза Қазақстан". Они формируют идеологическую основу концепции "Справедливого Казахстана" — государства равных возможностей, ответственных граждан и верховенства закона.
Кроме того, утверждены общенациональные ценности, среди которых — независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Эти принципы должны стать универсальными ориентирами для всех граждан вне зависимости от их политических взглядов и социального положения.
Согласно документу, реализация внутренней политики возлагается на Администрацию президента, правительство и акиматы всех уровней. Ключевая цель — укрепление государственности, общественного единства и устойчивого развития страны в условиях новых вызовов. Указ вступает в силу со дня подписания.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- В селе Абай Туркестанской области открылась современная школа на 600 мест
- Опубликовано расписание мероприятий 6-х Игр исламской солидарности
- Не менее 26 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах