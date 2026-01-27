В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина прошло заседание оперативного штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ, передает BAQ.KZ.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, в 2026 году регионам необходимо увеличить посевные площади под социально значимые овощи, прежде всего под картофель и морковь.

По его словам, в 2025 году в организованных хозяйствах площади под картофель были увеличены на 12,5 тыс. гектаров.

"Объемы урожая напрямую влияют на ценовую стабильность рынка. В этой связи регионам необходимо учесть задачу по увеличению площадей под морковь при утверждении окончательной структуры посевов", — подчеркнул Азат Султанов.

Также предусмотрено поэтапное расширение посевов гречихи. В 2026 году площади под этой культурой планируется увеличить на 10 тыс. гектаров — до 101 тыс. га (в 2025 году — 91 тыс. га).

Отдельное внимание уделено расширению посевов кукурузы. Рост площадей необходим для обеспечения сырьем новых производств: промышленного парка Fufeng Group в Жамбылской области и завода ТОО "Казкрахмал" в Туркестанской области. В связи с этим поставлена задача увеличить посевы кукурузы в трех северных зерносеющих регионах — в среднем на 15 тыс. гектаров в каждом.

Министерство сельского хозяйства заявило о готовности оказать регионам методическую и технологическую поддержку совместно с Национальным аграрным научно-образовательным центром и Госкомиссией по сортоиспытанию. Кроме того, проведены переговоры с китайской стороной, которая готова поделиться опытом выращивания кукурузы в северных регионах со схожими климатическими условиями и предоставить адаптированные сорта и технологии.

Сообщается также, что в регионах начались отгрузки минеральных удобрений. Министерство сельского хозяйства заключило меморандум с ТОО "Казфосфат" о фиксированной цене на аммофос в 2026 году — 254 тыс. тенге за тонну без учета НДС, что на 15% выше уровня прошлого года.

На проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2025 году кредиты получили более 7 тыс. сельхозпроизводителей на сумму 501,5 млрд тенге, что позволило охватить свыше 7 млн гектаров посевных площадей. В настоящее время через Аграрную кредитную корпорацию одобрено финансирование 126 фермеров на 17 млрд тенге, на рассмотрении находятся заявки еще 235 хозяйств на 76 млрд тенге.