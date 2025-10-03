В Казахстане с 1 января 2026 года планируется повышение социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца, передает BAQ.KZ.

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало соответствующий проект постановления на портале "Открытые НПА". Речь идет о двух видах выплат, которые финансируются из Государственного фонда социального страхования.

Как говорится в документе, "предусматривается повышение размеров социальных выплат из государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10% от размера получаемых социальных выплат."

Инициатива направлена на поддержку граждан, столкнувшихся с тяжёлыми жизненными обстоятельствами и зависящих от государственной помощи. Публичное обсуждение проекта продлится до 20 октября, после чего документ может быть официально утверждён.

Ожидается, что решение затронет десятки тысяч получателей этих пособий по всей стране.