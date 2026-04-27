Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с представителями ведущих мировых производителей сельхозтехники, где обсуждались вопросы развития машиностроения и локализации производств, передает BAQ.kz.

Встреча состоялась в рамках поручений Президента Касым-Жомарт Токаев по развитию машиностроения и снижению зависимости от импорта. В переговорах участвовали компании из Европы, Канады и США.

Основной темой стало углубление промышленной кооперации, запуск локальных производств и внедрение современных агротехнологий на базе казахстанских предприятий.

Рост агросектора усиливает спрос

Премьер-министр отметил, что сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост, что напрямую влияет на спрос на технику.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию и повышению технологического потенциала сельскохозяйственного сектора. Рост объемов производства, повышение урожайности и расширение экспортных поставок повышают требования к техническому оснащению аграриев. Поэтому обновление техники, ее доступность и стимулирование отечественных производителей рассматриваются нами как базовые условия дальнейшего развития отрасли. Партнерство Казахстана с ведущими зарубежными производителями носит устойчивый, взаимовыгодный характер и ориентировано на долгосрочную кооперацию. Правительство готово создавать условия для новых производств с сопровождением проектов на всех этапах – от локализации до выхода на внешние рынки», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Казахстан занимает шестое место в мире по площади сельхозугодий, а посевные площади составляют около 24 млн гектаров. Объем сельхозпродукции превысил 9 трлн тенге, показав рост более чем на 6%. Урожай зерновых достиг 26 млн тонн, масличных культур - 5 млн тонн.

Государственная поддержка и результаты

Сегодня в стране эксплуатируется более 130 тысяч тракторов, около 30 тысяч комбайнов и свыше 200 тысяч единиц другой техники. При этом уровень обновления составляет 6,5%, и задача - довести его до 10% ежегодно.

Для этого государство субсидирует до 30% стоимости техники, снижает кредитную нагрузку и предоставляет льготное финансирование под 5% для продукции отечественного производства.

За последние два года продажи казахстанской техники выросли на 35% - с 7,7 тысячи до 10,4 тысячи единиц. В стране работают восемь крупных предприятий, ежегодно выпускающих более 8 тысяч тракторов и 1,2 тысячи комбайнов. Доля отечественной техники на внутреннем рынке достигла около 90%.

Интерес партнеров

Зарубежные компании выразили готовность расширять сотрудничество с Казахстаном, развивать локализацию, передавать технологии и создавать сервисную инфраструктуру.

Президент АгромашХолдинг KZ Динара Шукижанова отметила, что приход John Deere стал сигналом для других глобальных игроков.

Вице-президент John Deere по СНГ Петер Заксе подчеркнул, что Казахстан рассматривается как ключевой партнер в Центральной Азии, а компания планирует выпускать до 3 тысяч единиц техники в ближайшие годы.

Представитель Eurasia Group AG Сергей Глокке отметил значимость инвестиционного климата и развития кадров, в том числе через образовательные программы.

Новые соглашения

По итогам встречи были подписаны многосторонние соглашения о локализации производства сельхозтехники на базе производственного центра в Костанае.

В проекте участвуют «АгромашХолдинг KZ», Eurasia Group AG и такие международные компании, как Väderstad Group, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Frans Vervaet, Kuhn Group и Brandt.

Что это даст стране

Реализация соглашений позволит усилить промышленный потенциал Казахстана, ускорить внедрение современных технологий и сделать технику более доступной для фермеров.

Кроме того, страна укрепит свои позиции как региональный центр производства сельхозтехники и партнер для глобальных компаний.