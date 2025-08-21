В Казахстане продолжается системная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца было направлено 381,9 млрд тенге. Дополнительно 52,3 млрд тенге выплачено участникам системы обязательного социального страхования из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

По данным на 1 августа текущего года, государственные пособия по инвалидности получают 542,8 тыс. человек, а по случаю потери кормильца — 184,7 тыс. казахстанцев. Одновременно социальные выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности назначены 95,7 тыс. человек, а по потере кормильца — 65,4 тыс. семей.

Размеры пособий и выплат зависят от различных факторов. В случае ГСП — от группы инвалидности, количества иждивенцев, причины утраты кормильца и величины прожиточного минимума. Социальные выплаты из ГФСС рассчитываются индивидуально, с учётом дохода, стажа, коэффициента утраты трудоспособности и уровня замещения дохода.

С 1 января 2025 года, в связи с ростом прожиточного минимума, все выплаты были проиндексированы. Размеры ГСП увеличены на 6,5%, аналогичное повышение применено и к страховым выплатам из ГФСС. Так, пособие по инвалидности от общего заболевания теперь составляет 101 702 тенге для 1 группы, 81 362 тенге — для 2 группы, и 55 474 тенге — для 3 группы. Средний размер социальных выплат из ГФСС на 1 августа составил 71 082 тенге по утрате трудоспособности и 73 378 тенге по потере кормильца.