В Казахстане увеличены стипендии: сколько будут получать студенты с 1 сентября

Акиматы и фонды выделили дополнительно 5 тысяч грантов.

Одной из ключевых мер по расширению доступности высшего образования в Казахстане стало внедрение Единой добровольной накопительной системы "Келешек". Закон, принятый в этом году, позволил запустить новый механизм поддержки студентов. Об этом сообщили представители МНВО РК на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По данным вице-министра науки и высшего образования РК Гулзат Кобеновой, всего за восемь месяцев к системе "Келешек" присоединилось около 35 тысяч вкладчиков. Кроме того, акиматы, работодатели и различные фонды в этом году выделили дополнительно к государственным грантам около 5 тысяч образовательных грантов.

"С момента принятия закона к системе "Келешек" присоединилось около 35 тысяч вкладчиков. Акиматы, работодатели и различные фонды в этом году, как и прежде, выделили помимо государственных грантов около 5 тысяч грантов", – подчеркнула Кобенова.

Особое внимание уделено вопросу студенческих выплат. По сравнению с 2020 годом размер стипендий увеличен вдвое. С 1 сентября студенты будут получать: бакалавры – 52 372 тенге, студенты педагогических специальностей – 84 000 тенге, магистранты – 117 098 тенге, докторанты – 262 500 тенге.

