В Казахстане увеличилось посмертное донорство
Сегодня 2026, 11:34
168Фото: gov.kz
За последние три года в Казахстане посмертное донорство увеличилось в три раза, передает BAQ.KZ.
По информации Минздрава страны, в 2025 году 12 671 человек в Казахстане сознательно выбрали посмертное донорство.
За последние три года статистика выглядит следующим образом: в 2023 году - 4 991 человек, в 2024 - уже 7 242, в 2025 - 12 671.
– Возможно, самый важный вывод из этой статистики заключается в том, что всё больше казахстанцев начинают задумываться об этом вопросе и принимать ответственное решение ещё при жизни. Это осознанный выбор в пользу спасения человеческих жизней, – отмечают в ведомстве.
