В Казахстане увеличивают производство водосберегающего оборудования

Количество отечественных заводов, выпускающих дождевальные машины и оборудование для капельного орошения, выросло с четырёх в 2024 году до семи в текущем году. Это позволит расширить доступ фермеров к современным системам полива.

На сегодняшний день три предприятия работают в Туркестанской области, два — в Астане, по одному — в Атырауской области и Алматы. Для сравнения, в 2025 году в стране действовало пять таких заводов.

Совокупная производственная мощность предприятий составляет до 3 390 дождевальных машин в год. Этого достаточно для орошения порядка 205 тыс. гектаров земель. По оперативным данным, в текущем году сельхозтоваропроизводители приобрели около 1 010 дождевальных машин, рассчитанных на полив 82,5 тыс. гектаров.

Параллельно Казахстан привлекает иностранные инвестиции в развитие отрасли. В Костанайской области запущен проект по локализации производства американских дождевальных машин. Аналогичный проект реализуется в Карагандинской области.

«С начала текущего года водосберегающими технологиями были дополнительно охвачены 158 тыс. гектаров орошаемых земель. В результате общая площадь применения современных систем полива достигла порядка 702,3 тыс. гектаров. Также были внесены изменения в правила субсидирования поливной воды. Среди них — включение лазерного планировщика в перечень субсидируемых водосберегающих технологий», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Дополнительным стимулом для внедрения современных систем полива стало увеличение государственной поддержки. Министерство водных ресурсов и ирригации повысило долю возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение и установку водосберегающих систем с 50% до 80%. Кроме того, размер субсидий на поливную воду при использовании таких технологий увеличен до 85%.