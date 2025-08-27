В Казахстане продолжается развитие института наставничества, направленного на индивидуальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в 20 регионах страны наставниками стали свыше 360 граждан, передает BAQ.KZ.

Наставничество осуществляется на безвозмездной основе и распространяется на воспитанников организаций для детей-сирот в возрасте от 10 лет. Главная цель проекта — помочь подросткам социализироваться и подготовиться к самостоятельной жизни.

Для обеспечения качества поддержки в стране введена обязательная сертификация наставников. Граждане, желающие стать наставниками, проходят специальное обучение и получают сертификат, подтверждающий квалификацию.

"Наставник — это не просто взрослый рядом с ребёнком. Это человек, который делится временем, опытом и теплом души. Именно поэтому мы ввели обучение и сертификацию — чтобы к детям приходили самые готовые и надёжные люди", — отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Институт наставничества был законодательно закреплён в Казахстане в 2024 году.