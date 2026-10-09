В Казахстане уже почти 2 тысячи социальных предпринимателей
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В Казахстане увеличилось число социальных предпринимателей. По итогам третьего квартала 2026 года в Единый реестр включены 1 973 предпринимателя – на 197 больше, чем три месяца назад, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство национальной экономики.
Таким образом, за квартал число участников реестра выросло примерно на 11,1%.
Социальные предприниматели – это бизнес, который не только зарабатывает, но и решает общественно важные задачи. Например, создает рабочие места для людей с инвалидностью и других социально уязвимых групп, оказывает социальные услуги или реализует проекты в этой сфере.
Попадание в реестр дает предпринимателям возможность претендовать на предусмотренные законом меры государственной поддержки.
Список обновляют каждый квартал. Решение о включении принимают специальные комиссии при местных исполнительных органах. Они рассматривают заявления и проверяют, соответствует ли бизнес установленным требованиям.
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