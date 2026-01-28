Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры противодействия незаконному обороту средств и расширить ответственность юридических лиц за участие в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем, передает BAQ.KZ.

"Необходимо повысить эффективность борьбы с наркобизнесом и незаконным оборотом имущества, приобретенного на криминальные доходы. Подлежат изъятию не только личные активы преступников, но и имущество, номинально оформленное на подставных лиц. Мы должны детально проработать вопрос расширенной конфискации, а также усилить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Такая практика соответствует международным стандартам", – подчеркнул Глава государства.