В Казахстане вводится уголовная ответственность за создание помех в управлении воздушными судами, в том числе за попытки ослепить пилотов лазером. Об этом сообщил директор департамента законодательства в сфере общественного порядка Министерства юстиции Даулет Сулейменов на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, такие инциденты чаще всего происходят во время взлёта или посадки самолётов, когда лазерный луч может попасть в глаза пилоту и создать угрозу безопасности всего полёта.

"Устанавливается уголовная ответственность за создание помех управлению воздушным судном. Как правило, хулиганские действия совершаются при посадке или взлёте. Они представляют опасность для эксплуатации воздушных судов", - пояснил Сулейменов.

До настоящего времени такие действия квалифицировались как хулиганство.

В 2023 году было зафиксировано 60 случаев попыток ослепить пилотов лазером, по 35 из них возбуждены уголовные дела. Однако почти все были закрыты - либо по причине отсутствия состава преступления, либо из-за невозможности установить виновных.

Сулейменов уточнил, что несовершеннолетние в совершении подобных правонарушений не замечены. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в международном аэропорту Алматы - за период с 2017 по 2023 год зарегистрировано 98 случаев ослепления пилотов.

В ряде стран мира такие действия уже давно приравнены к уголовным преступлениям. Так, в Германии за них предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, в Узбекистане - до одного года. Уголовная ответственность действует также в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.

Поправки принимаются в рамках проекта закона по оптимизации уголовного законодательства.