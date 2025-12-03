Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов прокомментировал принятия во втором чтении нового единого закона "О профилактике правонарушений", передает BAQ.KZ.

В рамках законопроекта в Казахстане ужесточат правила использования электрических самокатов. Депутат рассказал об изменениях в рамках законопроекта.

"Запрет есть только на выезд на проезжую часть для несовершеннолетних, то есть лиц до 18 лет, а также для тех, кто не имеет водительских прав или лишен их. Если у человека нет прав или он лишён прав, он не может выезжать на проезжую часть. Всё остальное остаётся как и прежде: в парках, по тротуарам они могут спокойно ездить, для этого специальные права не нужны. Для компаний-юридических лиц, которые сдают самокаты в аренду, мы ввели ряд обязательных требований. Во-первых, они должны заключать договор страхования, потому что у нас есть случаи, когда происходят аварии, но страховки нет, и в итоге одна сторона остаётся без возмещения ущерба. Во-вторых, мы ввели для них обязанность регулировать использование самокатов через технологии слежения: скорость должна автоматически ограничиваться и не превышать 6 километров в час", - сказал депутат.

Он подчеркнул также, что существует проблема, когда самокаты бросают где попало и создают людям трудности. Теперь этого не будет: их нужно будет расставлять таким образом, чтобы они не препятствовали движению пешеходов, в том числе с колясками и так далее.

"Компании также обязаны уведомлять пользователей о возможных юридических последствиях в случае выезда на проезжую часть. Я считаю, это нормальная мера, посмотрим, как она будет исполняться. Если человек хочет ездить, он должен понимать, что его ждёт в случае нарушения правил",- сказал депутат.