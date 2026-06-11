В Казахстане ужесточат регулирование рынка газа и электроэнергетики

На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты в первом чтении одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики», передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев, документ направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в сферах газоснабжения и электроэнергетики.

Одной из ключевых норм законопроекта является возможность безвозмездной передачи объектов газоснабжения от местных исполнительных органов на баланс национального оператора в сфере газа и газоснабжения либо его дочерних организаций.

Кроме того, национального оператора планируется наделить дополнительными полномочиями, включая согласование технических заданий на проектирование объектов газоснабжения и осуществление технического мониторинга строительства газовой инфраструктуры.

Законопроект также предусматривает новые требования к деятельности газораспределительных организаций. В частности, предлагается установить обязательное подключение газораспределительных систем к магистральным газопроводам и запретить транспортировку товарного газа по одной газораспределительной системе двумя и более организациями.

Отдельный блок поправок касается бытового потребления газа. Предусматривается утверждение норм потребления товарного газа для населения, при превышении которых будут применяться повышенные коэффициенты.

Существенные изменения предлагаются и на рынке сжиженного нефтяного газа. Среди них – перевод автогазозаправочных станций с наземных ёмкостей хранения на подземные, запрет заправки автомобилей и бытовых газовых баллонов вне специально установленных мест, а также введение государственного регулирования цен на сжиженный газ, используемый для теплоснабжения многоквартирных жилых домов.

Кроме того, местные исполнительные органы смогут устанавливать предельное количество автогазозаправочных станций в соответствии с правилами уполномоченного органа. Также предлагается усовершенствовать механизм распределения сжиженного нефтяного газа за счёт возврата неиспользованных фракций производителям.

Поправки затрагивают и сферу электроэнергетики. В частности, предусматриваются меры по привлечению инвестиций для строительства гидроаккумулирующих электростанций, а также введение лицензирования деятельности по передаче электрической энергии.

По словам Суиндика Алдашева, предлагаемые изменения направлены на повышение надёжности газо- и электроснабжения, совершенствование регулирования отрасли и обеспечение энергетической безопасности страны.

По итогам обсуждения депутаты Сената одобрили законопроект в первом чтении.