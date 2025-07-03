С 1 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые требования, направленные на повышение информационной безопасности в финансовой системе страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на fingramota.kz. Национальный Банк РК обязал финансовые организации передавать в Нацбанк отчёты о владельцах банковских счетов, условиях договоров и движении средств, а также проводить защиту персональных данных с использованием современных технологий.

Согласно нововведениям, банки и другие финансовые учреждения, такие как АО "Казпочта", обязаны предоставлять подробные отчёты о всех типах счетов - от текущих и срочных до накопительных и инвестиционных. В отчётах будет содержаться информация о владельце счета, включая его год рождения, пол, гражданство, а также данные о договоре, условия вклада, остатке на счете и движении средств.

Для обеспечения конфиденциальности и безопасности личных данных, будет использоваться система анонимизации. В частности, вместо ИИН клиента будет использоваться уникальный шифрованный код - ДИН, который невозможно расшифровать без специального оборудования. Это позволит усилить защиту информации и уменьшить риски утечек данных, кражи или мошенничества.

Пользователям также настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности, чтобы защитить свои личные данные: использовать двухфакторную аутентификацию для онлайн-банкинга, не переходить по подозрительным ссылкам и регулярно проверять свои финансовые операции. Важно помнить, что банки никогда не запрашивают персональные данные через телефон или мессенджеры, а любые операции с финансами должны проходить только через защищённые каналы связи.

Такие меры, по мнению экспертов, помогут не только минимизировать риски утечек информации, но и усилить борьбу с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.