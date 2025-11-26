В Казахстане усилят уголовную ответственность за насилие в отношении медицинских работников, передаёт BAQ.KZ.

Мажилис одобрил в первом чтении пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, подготовленных депутатами во исполнение поручения Главы государства о необходимости защитить медиков от жестокого обращения и физической агрессии.

Законопроект предусматривает введение в Уголовный кодекс новой статьи, устанавливающей ответственность за посягательства на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой помощи, выполняющих служебные обязанности.

Согласно проекту, за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозы такого насилия предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, исправительных работ в том же объёме, общественных работ до 600 часов или ограничения либо лишения свободы сроком до трёх лет. При отягчающих обстоятельствах санкция ужесточается – от трёх до семи лет ограничения или лишения свободы.

За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Если преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, срок увеличивается — от семи до двенадцати лет.

Кроме того, поправки закрепляют за органами внутренних дел компетенцию по проведению предварительного следствия и дознания по преступлениям данной категории.