Министерство внутренних дел Республики Казахстан объявило о важном нововведении в уголовном законодательстве, направленном на усиление защиты персональных данных и повышение безопасности финансовых операций. передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, которая устанавливает уголовную ответственность за передачу собственных банковских реквизитов третьим лицам, а также за проведение платежей или переводов денег в интересах других лиц за материальное вознаграждение или иные имущественные выгоды.

Это связано с тем, что мошенники часто используют чужие банковские данные для обналичивания преступных доходов и обмана граждан, причем жертвы иногда не осознают свою причастность к противоправным действиям.

В МВД подчеркнули, что банковские данные — это не просто информация, а ключ к безопасности и ответственности перед законом, поэтому настоятельно рекомендуют не передавать их посторонним, не участвовать в сомнительных схемах "легкого заработка" и при малейших подозрениях обращаться в банк или правоохранительные органы.