Мажилис Парламента РК принял во втором чтении закон, направленный на совершенствование безопасных условий труда, усиление защиты трудовых прав работников и системы социального обеспечения, передает BAQ.KZ.

Поправки были инициированы депутатами и одобрены в первом чтении 19 октября 2025 года.

Документом вводится запрет на заключение с физическим лицом договора гражданско-правового характера при наличии хотя бы одного признака трудовых отношений. Эта норма направлена на предотвращение подмены трудовых договоров ГПХ и защиту прав наемных работников.

Расширяется содержание коллективного договора. Теперь в него в обязательном порядке должны включаться условия о допустимом соотношении максимального и минимального уровней заработной платы по соответствующим профессиям и должностям, а также положения о выплате пособий и компенсаций, включая выплаты при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью.

Кроме того, уполномоченный орган в сфере здравоохранения наделяется полномочиями по утверждению правил определения степени тяжести производственных травм.

Закон также уточняет порядок привлечения и участия посредника в работе согласительной комиссии при трудовых спорах. Отдельной нормой закрепляется прямое подчинение специалиста по безопасности и охране труда первому руководителю организации, что усиливает персональную ответственность за обеспечение безопасных условий труда на предприятии.