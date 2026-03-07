7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовном кодексе Республики Казахстан, направленные на усиление защиты медицинских работников. Законодательные меры были разработаны и приняты по поручению Главы государства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Изменения предусматривают введение новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей.

Какие наказания предусмотрены

В соответствии с новыми нормами законодательства:

за угрозу применения насилия предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчётных показателей (МРП), либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет;

при совершении указанных деяний при отягчающих обстоятельствах наказание ужесточается и составит от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;

при применении насилия, не опасного для жизни и (или) здоровья, предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком от 2 до 3 лет;

применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.

Дополнительные меры безопасности

Одновременно с законодательными изменениями в медицинских организациях внедряются дополнительные меры безопасности для защиты медиков на рабочих местах.

В среднесрочной перспективе запланированы следующие меры:

оснащение более 2,1 тысячи фельдшеров видеожетонами;

установка тревожных кнопок в 636 приёмных отделениях;

интеграция систем видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой;

поддержание круглосуточных полицейских постов в 152 стационарах страны.

«Подобные инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию медицинских работников, должны решительно пресекаться в правовом поле», отметили в ведомстве.

По данным министерства, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и других работников системы здравоохранения.