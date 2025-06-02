В 2025 году в Казахстане принят ряд важных поправок в законодательство, направленных на повышение общественной и дорожной безопасности, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил начальник Отдела управления административной полиции ДП города Астаны Бауыржан Токжуманов на брифинге в Службе коммуникаций столицы. Обновления охватывают широкий спектр сфер - от правил дорожного движения и экологии до борьбы с наркопотреблением и защиты сотрудников полиции.

Изменения в первую очередь касаются ужесточения ответственности за грубые нарушения ПДД. Водителей теперь будут штрафовать за выезд на встречную полосу даже в тех случаях, когда лишение прав неприменимо, а если это привело к аварии - лишение прав составит до 9 месяцев. За высовывание из окон движущегося автомобиля предусмотрен штраф в 10 МРП как для пассажиров, так и для водителей. Повысились штрафы за непредоставление преимущества машинам скорой помощи, полиции и других оперативных служб - при повторном нарушении сумма составит до 40 МРП.

Значительные изменения коснулись сферы наркопотребления. Введена административная ответственность за немедицинское употребление наркотиков и сильнодействующих веществ, включая аналоги. Нарушителям грозит до 10 суток ареста либо штраф в размере 40 МРП, при повторности - до 20 суток или 80 МРП. С 1 января 2026 года под запрет попадёт и закись азота, получившая широкое распространение среди молодёжи.

Среди новшеств - новые основания для лишения водительских прав, увеличение штрафов за заведомо ложные вызовы экстренных служб (до 120 МРП), а также ответственность за вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов, в том числе через СМИ и соцсети. Это позволит эффективнее противостоять давлению на представителей закона и повысить уровень их правовой защиты.

Впервые в законодательстве Казахстана вводится новая мера взыскания - общественные работы. Они станут альтернативным наказанием по ряду статей Административного кодекса, включая мелкое хулиганство, повторное распитие алкоголя в общественных местах, нарушение порядка в суде и другие. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года, и за уклонение от общественных работ также будет предусмотрено наказание.

При этом власти подчеркивают: несмотря на ужесточение наказаний по ряду опасных правонарушений, часть статей была смягчена, чтобы избежать излишней репрессивности. Например, за несвоевременную оплату платной парковки штраф снижен с 3 до 1 МРП, а за ДТП без пострадавших теперь не предусмотрено лишение водительских прав.

По словам Бауыржана Токжуманова, цель этих реформ - адаптировать законодательство к современным вызовам, снизить уровень правонарушений и повысить культуру поведения в общественных местах и на дорогах. Новый подход сочетает в себе строгость в отношении опасных действий и гуманность там, где наказание не должно быть чрезмерным.