В Казахстане с начала 2026 года внесены изменения в законодательство о банкротстве физических и юридических лиц. Часть новых норм уже вступила в силу, передает BAQ.KZ.

Поправки были подписаны 16 января 2026 года и касаются законов «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» и «О реабилитации и банкротстве».

Отмечается, что в последние годы сфера банкротства юридических лиц практически не менялась, однако развитие правовых отношений потребовало обновления подходов.

"Динамика правоотношений в данной сфере показывает необходимость очередного шага по повышению эффективности процедур. При этом для удобства участников процедур соответствующие поправки вводятся поэтапно", - говорится в разъяснении.

С 19 марта 2026 года уже начали действовать ключевые изменения.

"Поправки предусматривают наделение банкротного управляющего дополнительными правами, введение функции по отстранению временного управляющего, а также расширение способов уведомления кредиторов", - отмечается в документе.

Кроме того, уточнены отдельные процедуры.

"Устанавливается срок для повторного обращения с заявлением о признании банкротом после отказа, а также исключается применение реабилитации при отсутствии иных кредиторов, кроме налоговых органов", - говорится в разъяснении.

Также введены нормы, касающиеся работы собраний кредиторов и продажи имущества должника.

Ожидается, что изменения сделают систему более прозрачной и сократят злоупотребления.

"Указанные изменения позволят сократить попытки недобросовестного использования процедур реабилитации и банкротства и повысят их прозрачность", - подчеркивается в сообщении.

При этом работа по реформированию продолжается. В настоящее время в Мажилисе рассматриваются дополнительные поправки, направленные на повышение статуса администратора и расширение прав кредиторов.