В Казахстане ужесточили правила банкротства
С марта в стране вступили в силу новые правила банкротства — они направлены на повышение прозрачности и борьбу со злоупотреблениями.
В Казахстане с начала 2026 года внесены изменения в законодательство о банкротстве физических и юридических лиц. Часть новых норм уже вступила в силу, передает BAQ.KZ.
Поправки были подписаны 16 января 2026 года и касаются законов «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» и «О реабилитации и банкротстве».
Отмечается, что в последние годы сфера банкротства юридических лиц практически не менялась, однако развитие правовых отношений потребовало обновления подходов.
"Динамика правоотношений в данной сфере показывает необходимость очередного шага по повышению эффективности процедур. При этом для удобства участников процедур соответствующие поправки вводятся поэтапно", - говорится в разъяснении.
С 19 марта 2026 года уже начали действовать ключевые изменения.
"Поправки предусматривают наделение банкротного управляющего дополнительными правами, введение функции по отстранению временного управляющего, а также расширение способов уведомления кредиторов", - отмечается в документе.
Кроме того, уточнены отдельные процедуры.
"Устанавливается срок для повторного обращения с заявлением о признании банкротом после отказа, а также исключается применение реабилитации при отсутствии иных кредиторов, кроме налоговых органов", - говорится в разъяснении.
Также введены нормы, касающиеся работы собраний кредиторов и продажи имущества должника.
Ожидается, что изменения сделают систему более прозрачной и сократят злоупотребления.
"Указанные изменения позволят сократить попытки недобросовестного использования процедур реабилитации и банкротства и повысят их прозрачность", - подчеркивается в сообщении.
При этом работа по реформированию продолжается. В настоящее время в Мажилисе рассматриваются дополнительные поправки, направленные на повышение статуса администратора и расширение прав кредиторов.
