В Казахстане вводятся новые требования к проведению выпускных мероприятий в школах. Основной акцент сделан на безопасности и запрете лишних расходов, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Министерство просвещения Республики Казахстан и Министерство внутренних дел Республики Казахстан, выпускные вечера должны проходить только в зданиях школ.

Проведение мероприятий в ресторанах, кафе и других местах теперь не допускается.

Также строго запрещено собирать деньги с учеников и их родителей - ни на подарки, ни на организацию праздника.

Местным властям поручено организовать выпускные в формате культурных и воспитательных мероприятий без дополнительных затрат.

Полиция, в свою очередь, будет следить за порядком и обеспечивать безопасность выпускников.

Принятые меры направлены на предотвращение правонарушений и защиту прав школьников.