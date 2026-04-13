В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
Власти уточнили требования к выпускным вечерам. Теперь их нельзя проводить вне школ и запрещены любые сборы денег.
Сегодня 2026, 10:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
123Фото: gov.kz
В Казахстане вводятся новые требования к проведению выпускных мероприятий в школах. Основной акцент сделан на безопасности и запрете лишних расходов, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Министерство просвещения Республики Казахстан и Министерство внутренних дел Республики Казахстан, выпускные вечера должны проходить только в зданиях школ.
Проведение мероприятий в ресторанах, кафе и других местах теперь не допускается.
Также строго запрещено собирать деньги с учеников и их родителей - ни на подарки, ни на организацию праздника.
Местным властям поручено организовать выпускные в формате культурных и воспитательных мероприятий без дополнительных затрат.
Полиция, в свою очередь, будет следить за порядком и обеспечивать безопасность выпускников.
Принятые меры направлены на предотвращение правонарушений и защиту прав школьников.
