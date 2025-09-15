  • 15 Сентября, 13:41

В Казахстане ужесточили требования к подготовке кадров в дорожной отрасли

Фото: КазАвтоЖол

В стране утверждены новые правила повышения квалификации специалистов дорожной отрасли, передает BAQ.KZ.

Согласно документу Минтранспорта, сотрудники обязаны проходить обучение не реже одного раза в три года. Продолжительность курсов составит не менее 40 академических часов, а руководители дорожных организаций должны пройти очное обучение в течение шести месяцев после назначения.

Программы будут включать лекции, тренинги, семинары, стажировки и круглые столы. К их проведению привлекут отечественных и зарубежных экспертов. По итогам обучения предусмотрена итоговая аттестация, по результатам которой выдается сертификат установленного образца сроком действия три года.

В ведомстве отмечают, что новые правила помогут подготовить высокопрофессиональные кадры и внедрить современные технологии в дорожную отрасль, что напрямую отразится на безопасности и качестве инфраструктуры.

