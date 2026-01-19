Процессы подготовки, экспертизы и мониторинга школьных учебников и учебно-методических комплексов (УМК) в Казахстане были обновлены по итогам государственного аудита Высшей аудиторской палаты РК, передает BAQ.KZ.

Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования, прошел в феврале прошлого года. По его результатам Министерству просвещения РК было предписано внести изменения в правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и УМК.

В частности, обновленные нормы предусматривали утверждение Тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам, обязательное размещение плана в открытом доступе, введение требования о включении в авторский коллектив не менее трех квалифицированных специалистов, а также установление четких критериев экспертной оценки учебников. Отдельный акцент был сделан на мониторинге качества учебников и соблюдении пятилетнего срока их обновления.

Соответствующие изменения были утверждены приказом министра просвещения РК от 24 ноября. Документ регламентирует порядок формирования Тематического плана, требования к составу авторских коллективов, критерии экспертной оценки и процедуры мониторинга качества учебников и УМК.

Формирование Тематического плана теперь автоматизировано: заявки от издательств и разработчиков принимаются через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования (bmso.kz).

Кроме того, закреплено, что разработкой учебников и электронных учебников могут заниматься издательства или разработчики, формирующие авторские коллективы из ученых, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.

Также Министерству просвещения поручено автоматизировать учет и контроль школьных библиотечных фондов и процессы приема учебников и УМК на экспертизу.

В Высшей аудиторской палате отметили, что принятые меры — автоматизация ключевых процессов и обновление нормативной базы — позволят повысить качество учебников, сократить риски субъективных решений и ошибок, а также обеспечить их своевременное обновление.