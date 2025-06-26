В 2025 году в Казахстане планируется запуск 190 промышленных проектов с общим объемом инвестиций около 1,5 триллиона тенге. Будет создано 22,8 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщили агентству BAQ.KZ в Министерстве промышленности и строительства Казахстана.

Среди крупных проектов – мультибрендовый завод по выпуску легковых автомобилей китайских марок в Алматы с проектной мощностью 90 тысяч единиц в год. Завод по производству автомобилей KIA в Костанайской области с объемом 70 тысяч единиц в год. Ферросплавный завод в Павлодарской области с производством 240 тысяч тонн ферросилиция в год.

В Костанайской области также планируется запуск завода по производству редукторов для грузовой техники с мощностью 74 тысячи единиц продукции, а в Алматинской области – завода по выпуску 750 тысяч единиц бытовой техники в год.

В Актюбинской области начнёт работу рельсосварочное предприятие с объемами 825 километров рельс и 290 тысяч шпал в год, а в Карагандинской области – завод по производству 250 тысяч тонн стальных труб.

"На текущий момент в стране введено 38 проектов с объемом инвестиций 168,6 миллиарда тенге, обеспечено более 2,3 тысячи рабочих мест", – ответили на запрос BAQ.KZ в Минпромышленности.

Среди них расширение мощностей завода по переработке нефти в Мангистауской области с выпуском 1,5 миллиона тонн продукции в год. Производство грузовых вагонов в Атырауской области с объемом более 2 тысяч единиц подвижного состава.

Модернизация выпуска алюминиевой упаковки в Шымкенте с объемами более 2 миллиардов единиц продукции, а также запуск новых производств в Павлодарской, Жамбылской областях и Астане.

"При выходе на полную мощность всех проектов 2025 года их объемы производства составят около 2,3 триллиона тенге, в том числе планируется на экспорт продукции на 0,8 триллиона тенге, импортозамещение – 1,5 триллиона тенге", – рассказали в Минпромышленности.

Также в ведомстве планируют создать 6,8 тысячи рабочих мест в сельских районах и 1,4 тысячи – в моногородах.