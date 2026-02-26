В Казахстане в 2026 году планируют обновить более 11 тысяч километров автодорог
Строительство, реконструкция и ремонт охватят дороги республиканского и местного значения, а часть проектов реализуют "под ключ", сообщает BAQ.kz.
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров сообщил на коллегии МТ РК, что в 2026 году дорожными работами охватят 11,2 тыс. км: 8,9 тыс. км — дороги республиканского значения и 2,3 тыс. км — местные. Завершить планируется 3,5 тыс. км, включая новые участки и реконструкцию, а около 2 тыс. км — в рамках среднего ремонта.
В регионах особое внимание уделят Восточно-Казахстанской области (Осиновский перевал) и Северо-Казахстанской области (реконструкция дороги Петропавловск – Курган). По итогам года доля дорог в нормативном состоянии ожидается на уровне 95% по республиканской сети и 92% — по местной.
Новые проекты «под ключ» предусмотрены на ключевых транзитных направлениях. Так, реконструкция трассы Кызылорда – Актобе расширит дорогу до четырех полос, проект Караганда – Жезказган готовится к старту во втором полугодии. Протяженность Бейнеу – Саксаульский составит 559 км, что сократит маршрут на 900 км и уменьшит время в пути до трех суток. По обходу Сарыагаша на 102 км определены подрядчики из числа отечественных компаний.
Кроме того, планируется развитие платных участков, придорожного сервиса, повышение качества работ, внедрение цифровых решений и усиление научного сопровождения отрасли.
