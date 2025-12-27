В Казахстане утверждён Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, который предусматривает активное внедрение искусственного интеллекта и беспилотных технологий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Документ разработан Министерством внутренних дел во исполнение поручений Главы государства, данных на IV заседании Национального курултая в марте текущего года. План носит межведомственный характер и охватывает весь цикл противодействия наркоугрозам — от профилактики и раннего выявления до оперативного реагирования, цифровизации и международного сотрудничества.

Особый акцент сделан на использовании современных технологий. В частности, планом предусмотрено внедрение искусственного интеллекта в аналитическую и оперативную деятельность правоохранительных органов, закуп беспилотных летательных аппаратов с газоанализаторами и спектральными камерами, формирование баз цифровых следов, цифровизация камер хранения вещественных доказательств, а также оснащение силовых структур средствами индивидуальной химической защиты и нейтрализации.

Комплексный план включает 7 разделов, 106 пунктов и 30 подпунктов. В нём также предусмотрены меры по совершенствованию законодательства — в части наркоскрининга, параллельных финансовых расследований, регулирования криптовалют, противодействия спайкингу и стимулирования граждан к содействию правоохранительным органам.

Ожидается, что реализация программы позволит снизить уровень наркотизации общества и подростковой наркопреступности, сократить доступность наркотиков и противоправного контента, увеличить объёмы изъятия запрещённых веществ и число ликвидированных наркоканалов, а также ввести рейтинг акиматов по эффективности антинаркотической работы.

Финансирование мероприятий рассчитано на трёхлетний период и будет осуществляться за счёт средств республиканского и местных бюджетов.

В МВД напомнили, что действующий план на 2023–2025 годы уже показал значительные результаты: объёмы изъятия синтетических наркотиков выросли втрое, сроки судебных экспертиз сократились до суток, а количество заблокированных наркосайтов увеличилось почти в четыре раза.