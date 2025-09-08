В Казахстане резко увеличилось количество эпизодов интернет-мошенничества с ложными звонками и сообщениями якобы от банковских организаций, передает BAQ.KZ.

По итогам января–августа 2025 года зафиксировано почти 4,3 тыс. таких правонарушений. Это в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Чаще всего жертвами подобных схем становятся жители Астаны, Карагандинской и Павлодарской областей — на эти регионы приходится около трети всех случаев по стране.

В целом число интернет-мошенничеств также растет, хотя и не столь стремительно. За 8 месяцев 2025 года их зарегистрировано 17,2 тысяч, что на 22% больше, чем годом ранее. Лидерами по числу эпизодов остаются Астана, Алматы, а также Карагандинская и Павлодарская области. При этом именно Павлодарская область выделяется и по уровню интернет-мошенничеств из расчета на 10 тысяч жителей.