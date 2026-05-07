В Казахстане в госсобственность вернули свыше 563 тыс. гектаров сельхозземель

В Казахстане более 563 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий возвращены в государственную собственность. Часть этих земель планируется вновь вовлечь в сельскохозяйственный оборот, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Итоги работы были рассмотрены на заседании Республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По данным вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, с начала 2026 года проведено 354 внеплановые проверки на общей площади около 1 млн гектаров. В результате выдано 261 предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

Также начато повторное освоение сельхозугодий площадью 340 тысяч гектаров. В судах рассматриваются дела о принудительном изъятии ещё 357,5 тысячи гектаров.

Власти уделяют особое внимание возвращению земель в оборот и обеспечению населения пастбищами. По информации ведомства, на сегодня в сельхозоборот уже введено 10,8 млн гектаров из запланированных 13,5 млн.

Вместе с тем ряд регионов отстаёт от намеченных показателей. В их числе — Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области, а также область Улытау.

Серик Жумангарин подчеркнул необходимость ускорения работы:

«Поручение Президента должно быть выполнено. Необходимо активизировать возврат сельхозугодий в оборот. Отставание отдельных регионов недопустимо».

По итогам заседания акиматам поручено усилить меры по вовлечению возвращённых земель в оборот, развитию пастбищной инфраструктуры и выявлению неиспользуемых участков.