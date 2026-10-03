В Казахстане в сфере образования работают около 600 тысяч педагогов

Сегодня на всех уровнях системы образования страны трудятся около 600 тысяч педагогов. Это масштабное профессиональное сообщество, объединяющее работников школ, дошкольных организаций, а также организаций технического и профессионального образования.

В школах страны работают около 420 тысяч педагогов. В дошкольных организациях трудятся более 104 тысяч специалистов, а в организациях технического и профессионального образования - около 42 тысяч педагогов. На всех уровнях системы образования преобладают женщины.

В школах более 53 тысяч педагогов имеют стаж свыше 30 лет. Еще более 73 тысяч педагогов работают в сфере образования от 20 до 30 лет.

В дошкольных организациях более 5 тысяч, а в организациях технического и профессионального образования более 4 тысяч педагогов имеют стаж работы свыше 30 лет.