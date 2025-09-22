Численность сотрудников органов опеки в Казахстане увеличена в 3,3 раза — с 303 до 1006 специалистов. До конца текущего года штат будет доведён до 1383 человек. Это позволит обеспечить более широкий охват семей, повысить доступность помощи и качество сопровождения детей, передает BAQ.KZ.

В декабре 2024 года был принят Закон "О государственных наградах, образовании и защите прав ребёнка", которым впервые закреплён норматив: один специалист на каждые 5 тысяч детей.

В регионах началось формирование новых структур, курирующих деятельность органов опеки. В Актюбинской области уже создано Управление по защите прав детей, аналогичные подразделения в ближайшее время появятся в Астане и Костанае.

"Новая штатная норма уникальна для Казахстана и соответствует международным стандартам. Она позволит оперативно решать проблемы на местах и помогать детям и их семьям", — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Кроме того, ранее Министерство просвещения совместно с Уполномоченным по правам ребёнка провело семинар-тренинг для сотрудников органов опеки. По его итогам специалисты получили методические рекомендации, которые уже применяются в работе.