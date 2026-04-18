В Казахстане в выходные пройдут тематические дни «Weekend. Book. Vibes»

В рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, в эти выходные по всей стране пройдут тематические дни – «Weekend. Book. Vibes», направленные на популяризацию чтения, продвижение книжной культуры и формирование интереса к литературе среди детей и молодежи, передает BAQ.KZ.

В эти дни в библиотеках, учреждениях культуры и организациях образования по всей республике будут организованы книжные площадки для чтения на свежем воздухе, показы фильмов по мотивам произведений, мероприятия книжных клубов и тематические программы для детей.

В их числе – в области Абай для детей пройдет акция «Кітап оқу алаңдары», а также вечер поэзии «Демалыс пен кітап – шабыт үндестігі». В Акмолинской области состоятся литературный вечер «Мен әлемді кітап арқылы білемін» и викторина «Quiz book: Білім бәйгесі». В Актюбинской области пройдет литературно-познавательный вечер «Кітап – трендте!». В Западно-Казахстанской области для детей и школьников будет организовано мероприятие «Кітап кейіпкерлері сөйлейді». В области Жетісу состоятся вечер поэзии «Ақындар мұрасы» и интеллектуальные игры. В Кызылординской области — марафон чтения «Кітап – сарқылмас қазына».