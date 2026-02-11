В настоящее время по стране вакантными остаются 490 должностей директоров школ, передает BAQ.KZ.

Как сообщили на расширенном заседании коллегии Министерства просвещения РК, наибольшая нехватка руководителей отмечается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

– В 2025 году тестирование успешно прошли лишь 21% кандидатов на должность директора. В этой связи на заседании был рассмотрен вопрос привлечения квалифицированных специалистов из других регионов в области с наибольшим дефицитом управленческих кадров, – отметили в ведомстве.

Также сфера образования испытывает острую нехватку педагогов по предметам естественно-научного цикла. В Минпросвещения отмечают, что значительная часть учителей не проходит порог профессиональной оценки, при этом качество методической работы в разрезе регионов остается неравномерным. По итогам оценки знаний педагогов 52,62% учителей не преодолели установленный порог. Наиболее низкие показатели зафиксированы в Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской и Улытауской областях.