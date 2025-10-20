Министерство культуры и информации РК сообщило о двукратном увеличении числа грантов по образовательной программе "Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело", передает BAQ.KZ.

Если ранее государственный заказ на обучение составлял 20 грантов, то теперь — 100. Дополнительно по поручению Президента выделено ещё 89 грантов для подготовки специалистов архивного и библиотечного профиля в пяти регионах страны.

За последние годы в Казахстане проделана масштабная работа по развитию архивного, библиотечного и книжного дела, укреплению кадрового потенциала и международному сотрудничеству.

Сегодня в стране действуют 236 архивов, включая Архив Президента и четыре специальных государственных архива. Национальный архивный фонд насчитывает более 27,8 миллиона единиц хранения, объединённых в 74,5 тысячи фондов.

В эксплуатацию сданы новые здания архивов в Кордайском, Жамбылском и Темирском районах, а также современное здание Архива Президента в Астане.

В 2023 году по инициативе Президента учреждена Президентская литературная премия для молодых писателей и поэтов — по 4,1 млн тенге в каждой из четырёх номинаций: проза, поэзия, детская литература и драматургия.

Также возвращено почётное звание "Қазақстанның халық жазушысы", а 23 апреля 2025 года впервые отмечался Национальный день книги, где вручались награды победителям конкурса "Ұлттық кітап".

Важным направлением остаётся сохранение исторической памяти. Создан веб-портал "Батырларға тағзым", где размещены данные о 690 тыс. участников Великой Отечественной войны, включая 365 Героев Советского Союза и 19 кавалеров ордена Славы.

В рамках проекта "Архив–2025" собрано свыше тысячи уникальных документов из 14 стран. Подписаны меморандумы с архивными службами Саудовской Аравии, России, Литвы и Турции. В августе прошли Дни архивов Казахстана в Узбекистане, а в июне в Москве презентован фотоальбом "Документальное свидетельство героизма казахстанцев в Великой Отечественной войне".