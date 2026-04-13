В Казахстане вложат 60 млрд тенге в рыбное хозяйство
До 2030 года в развитие аквакультуры планируют инвестировать десятки миллиардов тенге. Это позволит увеличить производство рыбы и создать новые рабочие места.
Сегодня 2026, 10:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
70Фото: Chursinov Artem/Baq.kz
В Казахстане до 2030 года направят около 60 млрд тенге на развитие рыбного хозяйства. Ожидается, что это значительно увеличит объемы производства и усилит отрасль, передает BAQ.kz.
О планах сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов на международном фестивале «AUYL FEST» в Шымкенте.
По его словам, реализация инвестпроектов позволит ежегодно производить до 14 тысяч тонн рыбы и 30 тысяч тонн кормов.
Отрасль уже показывает рост. С 2021 года количество рыбных хозяйств в стране увеличилось более чем в 2,5 раза - до 700.
Также выросли объемы производства:
- с 9 тысяч до 26 тысяч тонн рыбы в год.
За последние годы в отрасль активно вкладываются инвесторы. С 2021 по 2025 годы реализовано 95 проектов на сумму около 26 млрд тенге.
Они обеспечивают более 20 тысяч тонн продукции в год и создали около 1200 рабочих мест.
Государство продолжает поддерживать бизнес. В рамках закона об аквакультуре компенсируется часть затрат:
- до 30% на корма,
- до 50% на мальков, лекарства и маточное стадо,
- до 25% на строительство и расширение хозяйств,
- до 50% на бурение скважин.
Кроме того, планируется запуск новых льготных кредитов:
- под 5% годовых - на пополнение оборотных средств,
- под 6% - для инвестиционных проектов.
Власти рассчитывают, что эти меры помогут развивать отрасль и привлекать инвесторов.
Отдельно отмечается, что к обсуждению развития рыбного хозяйства подключились международные эксперты из разных стран, включая Норвегию, Японию, США и Китай.
