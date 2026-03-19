В Казахстане планируется внедрение цифровой экосистемы Qalqan, которая позволит пациентам самостоятельно проверять достоверность оказанных медицинских услуг и снизить случаи приписок, передает BAQ.kz.

Как сообщил руководитель АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов, медицинские организации проходят авторизацию в системе по БИНу и оцифровывают свою производственную базу. В результате формируется трехуровневая система идентификации: QR-код здания, медицинского отделения и персональный код лечащего врача.

Пациент сможет открыть мобильное приложение, отсканировать QR-код и проверить информацию о полученных услугах. После подтверждения данные о медуслуге будут поступать в личный кабинет пользователя через пуш-уведомления. При этом система будет отображать не только информацию о самой услуге, но и её стоимость и источник финансирования.

«Если пациент получил услугу в рамках ОСМС, но оплатил её из собственного кармана, он сможет сразу же подать жалобу через приложение», - отметил Жанасыл Оспанов.

Внедрение Qalqan направлено на повышение прозрачности в системе здравоохранения и вовлечение пациентов в контроль за качеством и достоверностью медицинских услуг.