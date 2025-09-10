Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Цифрового штаба, на котором были приняты стратегические решения во исполнение Послания Главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает BAQ.KZ.

Основной акцент сделан на реальном эффекте от внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в ключевые сферы — здравоохранение, энергетику и информационную безопасность. Как подчеркнул Премьер-министр, "внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат", а цифровизация — работать не на отчётность, а на удобство граждан и эффективность системы.

Медицина без лишней бумаги: ИИ займётся диагностикой, а системы — объединят

В ближайшие месяцы в медицинские учреждения Казахстана начнут внедряться отечественные ИИ-решения, включая интеллектуальных ассистентов для врачей и алгоритмы ранней диагностики, в том числе онкозаболеваний. Параллельно будет проведена масштабная реформа медицинских информационных систем: вместо 7 разрозненных платформ к концу года появятся 2 интегрированные на базе Qaztech. В долгосрочной перспективе планируется укрупнение и других ИС — всего их в стране насчитывается около 30. Это не только повысит эффективность работы, но и снизит административную нагрузку на врачей, освободив больше времени для пациентов.

Энергетика в фокусе ИИ: трубы обследуют дроны и умные устройства

С 1 декабря в Казахстане начнётся внедрение ИИ для диагностики теплосетей и электросетей. Новая система позволит выявлять дефекты с точностью и скоростью, невозможными при ручных проверках. Дроны и автономные устройства с датчиками смогут обследовать даже труднодоступные участки инфраструктуры — изнутри. На основе полученных данных будет формироваться база дефектов и автоматизированные ремонтные планы с учётом степени критичности. Это особенно важно в преддверии отопительного сезона и для стабильного энергоснабжения в целом.

Киберщит для ТЭК: создаётся отраслевой центр информационной безопасности

До конца года в энергетической отрасли заработает специализированный центр информационной безопасности. Его задача — не только защита от киберугроз, но и разработка новых стандартов цифровой устойчивости с учётом особенностей энергетической инфраструктуры. Центр будет играть ключевую роль в обеспечении кибербезопасности стратегически важного топливно-энергетического комплекса страны.

Принятые меры — это первые шаги на пути к созданию единой национальной цифровой системы, которую поручил сформировать Президент в своём Послании.