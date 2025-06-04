В Казахстане началась разработка новой системы контроля качества дорожных покрытий, передает BAQ.KZ.

АО "КаздорНИИ" при поддержке Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК приступило к реализации научно-исследовательского проекта по определению количественного содержания полимера в битумных вяжущих.

Цель работы — внедрение методики, позволяющей точно измерять содержание полимеров в модифицированных битумах, которые широко применяются при производстве асфальтобетонных смесей. По словам специалистов, это позволит обеспечить соответствие материалов национальным стандартам, повысить износостойкость и долговечность дорожного покрытия.

"Разработка такой методики необходима для оптимизации составов и повышения эксплуатационных характеристик дорожных конструкций", — отметила руководитель отдела дорожно-строительных материалов АО "КаздорНИИ", PhD Салтанат Ашимова.

Ожидается, что новая система анализа будет внедрена на всех этапах строительства и ремонта автодорог — от лабораторных испытаний до контроля качества на строительных площадках. Это поможет избежать применения некачественных материалов и повысить общий уровень надежности дорожной сети страны.

Новая методика также может стать основой для пересмотра технических регламентов и строительных норм в дорожной отрасли Казахстана.