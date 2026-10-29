В Казахстане внедряют алгоритм раннего выявления рисков для детей

Прокуратура Карагандинской области разработала алгоритм раннего выявления аутодеструктивного поведения учащихся. Он направлен на своевременное распознавание тревожных сигналов, предупреждение жестокого обращения и защиту детей.

В рамках алгоритма выявлено более 514 учащихся с признаками тревожности. Из них 29 находятся под индивидуальным сопровождением психологов, ещё 284 охвачены коррекционной программой «Сенімділікке қадам».

Эффективность механизма подтвердили случаи выявления возможного жестокого обращения с детьми в Караганде и Каркаралинском районе. В ходе проверок у несовершеннолетних обнаружили телесные повреждения. По обоим фактам начаты досудебные расследования.

Благодаря своевременному реагированию ответственных органов удалось принять меры по защите детей.

Опыт Карагандинской области получил положительную оценку, после чего алгоритм распространили по всей республике.