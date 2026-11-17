В Казахстане внедряют новый метод обезболивания после операций
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В Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии (НЦАГИП) применяют TAP-блокаду — современный метод регионарной анестезии, который позволяет уменьшить боль после операций на брюшной полости и сократить потребность в сильнодействующих обезболивающих препаратах.
Метод заключается во введении местного анестетика в пространство между внутренней косой и поперечной мышцами живота. Препарат блокирует передачу болевых импульсов по чувствительным нервным ветвям брюшной стенки. Процедуру проводят под контролем ультразвука. Это помогает врачу точно определить анатомические структуры, контролировать введение препарата и снизить риски осложнений.
По данным научных исследований, включая рандомизированные испытания и метаанализы, TAP-блокада может уменьшать интенсивность послеоперационной боли и потребность в опиоидных анальгетиках. Наилучшие результаты отмечаются при сочетании метода с неопиоидными обезболивающими препаратами. В центре отмечают, что применение такой анестезии также помогает ускорить раннюю активизацию пациенток после хирургического вмешательства.
Способ обезболивания подбирается индивидуально, с учётом вида операции и особенностей организма пациентки, в соответствии с действующими клиническими протоколами.
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