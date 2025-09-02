В систему управления тепловыми сетями Казахстана внедряется роботизированный комплекс внутритрубной диагностики. Технология основана на методе акустического резонанса, который позволяет определять остаточную толщину стальных трубопроводов и своевременно выявлять дефекты, передает BAQ.KZ.

Комплекс включает мобильную лабораторию, внутритрубный инспекционный прибор и систему сбора и хранения данных. Для обработки информации используются алгоритмы искусственного интеллекта, что повышает точность анализа и ускоряет работу операторов.

Система обеспечивает:

автоматическое выявление внутренней и внешней коррозии;

определение остаточного ресурса трубопроводов с учётом условий эксплуатации;

предиктивное управление тепловыми сетями, что снижает аварийность;

эффективное распределение бюджетных средств в зависимости от фактического износа сетей.

Решение интегрируется в архитектуру платформы EnergyTech, реализуемой Министерством энергетики в рамках Карты цифровой трансформации ТЭК. По данным ведомства, новая технология станет основой для перехода к проактивной диагностике и цифровому технадзору в сфере ЖКХ.

Внедрение комплекса также соответствует задачам Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", предусматривающего цифровизацию процессов и масштабную реконструкцию тепловых сетей.