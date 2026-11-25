В Казахстане разрабатывают современные механизмы предупреждения паводков и управления гидротехническими сооружениями. Пилотный проект по внедрению системы раннего оповещения реализуется на Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах в Костанайской области.

Проект «Улучшение мер по борьбе с наводнениями путём комплексного управления дамбами в Казахстане» реализуют НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации совместно с Программой развития ООН в Казахстане (ПРООН).

Основная задача проекта – повысить готовность к паводкам и снизить риски затоплений. Для этого предусмотрено внедрение пилотной системы раннего оповещения (EWS) на плотинах, интеграция получаемых данных в Национальную информационную систему водных ресурсов (НИСВР), а также создание современной базы данных по гидротехническим сооружениям.

Как сообщил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла, завершить проект планируется в 2027 году. В настоящее время все мероприятия выполняются в соответствии с рабочим планом, а результаты гидрологического моделирования находятся на стадии подготовки.

«Внедрение системы позволит обеспечить комплексное управление водохозяйственными объектами Казахстана для снижения рисков в паводковые периоды», — отметил Кайратгали Хайрулла.

Ожидается, что новая система позволит повысить эффективность мониторинга состояния гидротехнических сооружений и своевременно получать информацию для принятия решений в период паводков.