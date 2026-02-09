В рамках цифровизации дорожной отрасли в Казахстане формируются цифровые паспорта дорог, которые позволят в единой системе отслеживать их техническое состояние, интенсивность движения и параметры эксплуатации, передает BAQ.KZ.

По поручению Главы государства проект реализуется в рамках e-Joldar и стал частью масштабного развития автодорожной сети страны. Об этом сообщается на сайте Правительства Казахстана.

В 2025 году строительными и ремонтными работами охвачены рекордные 13 тыс. км автомобильных дорог, в результате чего 94% республиканских трасс находятся в нормативном техническом состоянии.

Ежегодно проводится дорожная диагностика с использованием технологий искусственного интеллекта. Для обеспечения сохранности дорог продолжается установка автоматизированных измерительных станций — до 220 единиц, из которых 71 станция уже введена в эксплуатацию.