Министерство транспорта Казахстана намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами, передаёт BAQ.KZ.

Ведомство сообщает, что в соответствии с проектом изменений в Правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в стране, пользователи платных дорог будут освобождены от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения.

Так, если на участке платной автомобильной дороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет. Это решение будет действовать до полного устранения дефекта.

К примеру, если общая протяжённость платного участка составляет 100 км, и на 5 км из них зафиксированы дефекты, то до устранения дефектов, водители будут платить только за 95 км платной автомобильной дороги.



Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года.