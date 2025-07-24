В Казахстане продолжается стремительное развитие волонтёрского движения, охватывающее все регионы страны и выходящее на международный уровень, передает BAQ.KZ.

Согласно данным за первое полугодие 2025 года, волонтёры приняли участие в более чем 27 тысячах мероприятий — это в несколько раз превышает показатели прошлого года.

Ключевым проектом стал "Марафон добрых дел", стартовавший в марте. С начала акции по стране было реализовано свыше 1600 инициатив, охватывающих социальные, экологические и культурные сферы. Волонтёры оказывают помощь пожилым людям, детям, участвуют в спасательных операциях, сопровождают обучающие программы и содействуют в решении правовых вопросов.

Особое внимание уделяется развитию правового волонтёрства: более 3,5 тысяч юристов и студентов-правоведов за полгода помогли более 9 тысячам граждан получить бесплатную юридическую консультацию.

Активное участие в жизни сообщества принимают и пожилые граждане. В каждом регионе действуют "клубы долголетия", где казахстанцы старше 63 лет вовлечены в инициативы, связанные с заботой об окружающей среде и социальной поддержкой.

Координацией добровольческой деятельности занимаются Национальный и 20 региональных фронт-офисов, работа которых строится на основе Дорожной карты развития волонтёрства на 2024–2026 годы. Центральным цифровым инструментом остаётся платформа Qazvolunteer.kz, где зарегистрировано более 3,7 тысяч организаций и 1,2 тысячи активных проектов.

По поручению Президента Казахстана разработано международное положение о Форуме волонтёров СНГ, на базе которого учреждён ежегодный Форум волонтёров Содружества. Казахстан также готовится к Международному году волонтёров, проведя 10 фокус-групп в регионах и направив двух казахстанских волонтёров для работы в международных секретариатах в Турции и Таиланде.