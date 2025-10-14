В Казахстане начали применять новые нормы Уголовного кодекса, направленные на защиту прав женщин и обеспечение личной безопасности граждан, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, с 16 сентября 2025 года, когда вступил в силу Закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства, в стране зарегистрированы первые уголовные дела по статьям о сталкинге и принуждении к вступлению в брак.

Сталкинг (статья 115-1 УК РК)

Новая статья предусматривает ответственность за незаконное преследование человека, не связанное с насилием, — то есть за действия, которые могут предшествовать более тяжким преступлениям.

С момента вступления нормы в силу зарегистрированы два уголовных дела — в Атырауской и Павлодарской областях.

За сталкинг предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 МРП, исправительных или общественных работ до 200 часов, либо ареста сроком до 50 суток.

Принуждение к вступлению в брак (статья 125-1 УК РК)

Эта статья направлена на борьбу с насильственными браками и практикой похищений женщин.

За похищение с целью брака под угрозой насилия или уничтожения имущества предусмотрено наказание — штраф до 2000 МРП, исправительные работы, ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.

Если в результате таких действий наступают тяжкие последствия, виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

Первые уголовные дела по этим фактам зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области. В обоих случаях потерпевшими стали несовершеннолетние девушки.

Следственные действия продолжаются, расследования находятся под контролем прокуратуры.